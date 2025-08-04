جريمة مروعة.. سطو مسلح ينهي حياة فنانة!

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قُتلت الفنانة ديالا الوادي، الحاملة للجنسية البريطانية، داخل منزلها في حي المالكي الراقي بدمشق، بعد تعرضها لعملية سطو مسلح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات الأولية، طارد الجاني الضحية حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان وينفذ جريمته، مستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتعود ديالا الوادي إلى عائلة فنية بارزة، فهي ابنة المايسترو والموسيقي الأكاديمي العراقي الراحل صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقا والدراما في دمشق ومدير المعهد الموسيقي العربي الذي بات يحمل اسمه لاحقًا.

من جانبها، نعت نقابة الفنانين السوريين ديالا في منشور على "فيسبوك" جاء فيه: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتجري السلطات السورية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الجريمة والقبض على الفاعل، في حادثة هزت الأوساط الفنية والثقافية في البلاد.