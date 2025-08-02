"قناص الأسد" في قبضة الأمن السوري

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ألقى الأمن السوري القبض على محمد داوود ناصر الملقّب بـ "قناص الأسد"، وذلك لاتهامه بالتورط في ارتكاب جرائم خلال حكم نظام بشار الأسد، إضافة إلى تورطه بمهاجمة حواجز أمنية في منطقة الساحل مؤخرا، بحسب بيان لوزارة الداخلية السورية

وقالت الوزارة إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المجرم محمد داوود ناصر، لتورطه بجرائم حرب إبان عمله كقناص لدى النظام البائد".

وأضاف البيان أن ناصر ثبت تورطه في أعمال إرهابية استهدفت حواجز أمنية ونقاطًا عسكرية في السادس من آذار، ويعدّ المسؤول عن المجموعة التي هاجمت حاجز الزوبار.

وأكدت وزارة الداخلية أنه أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن ناشطين تداولوا صورًا مروّعة للمذكور أثناء عمله ضمن قوات نظام الأسد، ظهر في بعضها وهو يمثل بجثث السوريين.