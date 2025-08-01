أب اغتصب ابنته وحاول الانتحار... فاجعة تهزّ هذه المدينة!

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في حادثة خطيرة هزّت ضواحي القدس، أقدم رجل من أصول غزّية يقيم في ضواحي القدس على اغتصاب ابنته لفترة طويلة، ليتفاجأ لاحقا بأنها حامل في شهرها التاسع.

تم نقل الفتاة إلى مجمع فلسطين الطبي لتضع مولودها، إلا أن والدها أقدم على خطف الطفل الرضيع من المستشفى ولاذ بالفرار باتجاه منطقة بيت عنان.

وعند وصوله إلى أطراف ما بين بلدة بيت عنان وبلدة بيت لقيا، تناول الأب 28 حبة دواء في محاولة للانتحار. وفقد وعيه قبل أن تصادفه مركبة إسعاف مارة في المكان، حيث لاحظ المسعفون وجوده ممدداً على الأرض، فنقلوه إلى مجمع فلسطين الطبي حيث أجريت له عملية غسل معدة.

حالياً، تم تحويل الأب إلى شرطة الضواحي للتحقيق معه والكشف عن مكان المولود المختفي.

يُذكر أن المتهم كان من سكان مخيم قلنديا قبل أن ينتقل للعيش في بلدة بير نبالا، وينتمي أقاربه إلى السكان الأصليين لمخيم قلنديا.