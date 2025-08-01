عشرات القتلى والجرحى في تصعيد إسرائيلي جديد على قطاع غزة

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واصلت طائرات الجيش الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 138 لعودة الحرب على القطاع مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، بحسب وكالة سما الفلسطينية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن أكثر من 51 شخصا قتلوا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع بينهم 23 من منتظري المساعدات.

وسقط 4 قتلى وأصيب عدد من الأشخاص بقصف مسيرة إسرائيلية لسيارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقتل 13 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قرب مركز المساعدات الأميركية قرب محور نتساريم.

وقتل 4 مواطنين جراء قصف الجيش الإسرائيلي خيمة نازحين خلف محطة طبريا بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسقط قتيلان وأصيب 73 في محيط محور "موراغ" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقتل 15 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بقصف خيام النازحين وقرب مراكز المساعدات.

وشن طيران الجيش الإسرائيلي 4 غارات فجر اليوم الجمعة على عدة مناطق بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 60249 قتيلا و147089 مصابا.