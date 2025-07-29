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نتنياهو يُصر على هزيمة حماس ويوجه رسالة لـ"المحور الإيراني"

29
JULY
2025
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدداً أهداف حكومته الرئيسية في الحرب ضد حماس في قطاع غزة المتمثلة في تدمير المجموعة المسلحة، وضمان عودة جميع الرهائن المحتجزين في غزة. مؤكدا أن القتال ضد "المحور الإيراني لم ينته".

وقال نتنياهو خلال زيارة لمقر الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، تم نشرها أيضاً على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" ،:" نحن لا نتخلى عن هذا لدقيقة واحدة". وأضاف "أن هذين الهدفين متداخلان".

يشار إلى أن إسرائيل تواجه انتقادات دولية هائلة بشأن سلوكها في غزة.

وأصدر مؤخراً، وزراء خارجية من أكثر من عشرين دولة بياناً مشتركاً يطالب بإنهاء فوري لحرب غزة.

وتقترب حصيلة القتلى في المنطقة المعزولة من 60 ألف شخص ، حسبما أفادت وزارة الصحة الخاضعة سيطرة حماس هناك.

 

وأشار نتنياهو أيضاً إلى أن القتال ضد "المحور الإيراني" لم ينته.

 

وقال نتنياهو إنه بالإضافة إلى حماس، يجب على إسرائيل أيضاً التعامل مع ميليشيا الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران.

 

ويشن الحوثيون هجمات صاروخية على إسرائيل يصفونها بأنها إسناد لقطاع غزة، وترد إسرائيل بشن هجمات في اليمن .

 

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تحافظ على إنجازاتها في الحرب مع إيران.

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