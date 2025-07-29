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الجيش يقتل 45 «قاطع طريق» بكمين في شمال-وسط نيجيريا

29
JULY
2025
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اقتلت قوات نيجيرية 45 من أفراد عصابة إجرامية مسلّحة في تبادل لإطلاق النار في شمال-وسط البلاد، وفق تقرير قدّمته للأمم المتحدة مجموعة خبراء واطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية الإثنين.

وجاء في التقرير أن «قوات مسلّحة، بمؤازرة قوات هجينة وبدعم من الاستخبارات نصبت كمينا لعصابات مسلّحة» مساء الجمعة، وأن «تبادلا لإطلاق النار أسفر عن مقتل 45 من أفراد العصابات واثنين من الجنود». وتندرج هذه الواقعة في سياق حملة تشنها قوات الأمن ضد عصابات مسلحة تطلق عليها السلطات اسم «قطاع الطرق» ومتجذّرة في مناطق ريفية في نيجيريا تعاني من الفقر والحرمان.

وفي 22 يوليو (تموز)، قتلت القوات النيجيرية ما لا يقل عن 95 من أفراد عصابة خلال اشتباكات وغارات جوية، وفق تقرير ميداني لخبراء. ووقعت أعمال العنف الأخيرة الجمعة في قرية إيبورو في منطقة شيرورو، لكن المعلومات بشأنها نشرت الإثنين. وأفاد التقرير بأن العملية نفّذت بناء على تقارير استخبارية بشأن هجوم وشيك داخل إيبورو وفي محيطها.

ولم تشأ القوات المسلّحة النيجيرية الإدلاء بأي تعليق، لكن التلفزيون الرسمي أفاد بأن جهاز الاستخبارات أكد العملية. وسارع الجيش النيجيري في حالات سابقة للإعلان عن مكاسبه والمبالغة فيها في بعض الأحيان، لكنّه لزم الصمت نسبيا في الآونة الأخيرة بشأن انتصارات يبدو أنه حققها بقتل عشرات من قطاع الطرق.

وقال مصدر استخباري في الأسبوع الماضي إن الجيش بصدد تغيير مقاربته بعد أن أدرك أنّ الإعلان عن مكاسبه يبقي الإرهابيين وقطاع الطرق على اطلاع بعملياته. ويعمد قطاع الطرق إلى اقتحام القرى ونهبها وحرقها ويمارسون الخطف مقابل فدية.

 

وفي ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا قتل قطاع الطرق 33 شخصا كانوا خطفوهم في فبراير (شباط) على الرغم من تلقيهم فدية، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون وسكان الإثنين.

الشرق الأوسط
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