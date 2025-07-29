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حفل يتحول لمأساة.. إصابة مدعوين تناولوا "حلوى بالزجاج"

29
JULY
2025
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في حادثة شغلت الرأي العام المغربي، تحول حفل عائلي أقيم الأحد بمنطقة زايو، القريبة من الناظور شمال البلاد، إلى ليلة مأساوية، بعدما تناول عدد من المدعوين حلوى تقليدية تحتوي على شظايا زجاجية حادة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة، بينهم حالات خطيرة، ظهرت عليهم أعراض بعد تناول الحلوى، شملت نزيفاً في الفم والحلق، وصعوبة في البلع، وآلاماً داخلية.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى القرب في منطقة زايو لتلقي الإسعافات الأولية، بينما تم تحويل 3 حالات إلى المستشفى الحسني بمدينة الناظور نظراً لخطورة إصاباتهم.

في حين باشرت السلطات المحلية والأمنية تحقيقاً فورياً في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر الزجاج الموجود في الحلوى، وكيفية وصوله إلى مائدة المدعوين.

"لا يمكن أن يكون صدفة"
وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط سيل من التعليقات حمّلت المسؤولية لمزودي الحفل والجهة التي أعدت الحلويات.

كما عبّر نشطاء عن صدمتهم من خطورة الحادثة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين "سواء عن إهمال أو نية إجرامية".

وقال أحد النشطاء: "ليلة فرح تحولت إلى جريمة. من يضع زجاجاً في الحلويات؟ هذا لا يمكن أن يكون صدفة".

بدورها علقت ناشطة أخرى بالقول: "كل من له يد في هذه الكارثة يجب أن يحال إلى القضاء لا تساهل مع أرواح الناس".

كذلك تكررت المطالب عبر وسائل التواصل بإعادة النظر في معايير السلامة خلال المناسبات الاجتماعية، خاصة في الأعراس، وتشديد الرقابة على محلات صنع الحلويات ومزودي الطعام.

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