في بيان "هامّ" لـ أدرعي.. الجيش الإسرائيلي يوقف القتال ويحذّر!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"إعلان هام إلى سكان قطاع غزة، يواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في كل أنحاء قطاع غزة.

في اطار الخطوات التي تقرر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة لأغراض إنسانية وذلك من الساعة العاشرة صباحًا (10:00) وحتى الساعة الثامنة مساء (20:00).

تعليق الأنشطة العسكرية في الأوقات المحددة سيتم في المناطق المحددة بالأبيض أي المواصي ودير البلح ومدينة غزة

نؤكد ان القتال لا يتوقف باستثناء المناطق التي تم تحديدها وان جيش الدفاع سيواصل العمل وتطهير وتحييد المناطق التي يعمل فيها من البنى التحتية الارهابية ومن العناصر الارهابية. من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة إلى المناطق المحددة بالأحمر."