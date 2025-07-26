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والد 6 أطفال قضوا بمرض غامض يلحق بهم بعد أيام

26
JULY
2025
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توفي ناصر محمد، والد الأطفال الأشقاء الـ6 المتوفين بمرض غامض في محافظة المنيا بصعيد مصر، اليوم الجمعة، بعد أيام من وفاة ابنته فرحة، والتي كانت الناجية الوحيدة بين أشقائها.

وكان ناصر محمد قد تم نقله من مستشفى المنيا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، حيث خضع لسلسلة من التحاليل والفحوصات الدقيقة، وتم إرسال عينات منها إلى معامل وزارة الصحة لتحديد أسباب مرضه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم ويلحق بأبنائه الستة.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة
وتأتي وفاة الأب لتزيد من غموض الواقعة التي أودت بحياة جميع أفراد الأسرة، حيث توفيت ابنته فرحة قبل أيام بالمستشفى، بعد وفاة أشقائها الخمسة واحدا تلو الآخر، من دون تحديد أسباب الوفاة الغامضة، فيما تُكثف الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الواقعة المأساوية التي هزت الرأي العام في مصر.

وأكد عم الأطفال، في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الطفلة السادسة فرحة، أكدت له أنها وأشقاءها تناولوا وجبة بينها "الخبز الشمسي"، مضيفا أن أبناء شقيقه شعروا بالغثيان عقب تناول الوجبة، وشعر الطفل الأول بارتفاع درجة حرارته، وتم نقله إلى المستشفى وبعد ساعتين فقط، اشتكى الطفل الثاني أيضا من الغثيان والتعرق والهبوط، مضيفا أنه وبعد ذلك بدقائق قليلة اشتكى الطفل الثالث من نفس الأعراض.

لا التهاب سحائيا..ولا أمراض معدية
وتعمل السلطات منذ أيام على فك لغز وفاة الأطفال الستة، حيث أصدرت وزارة الصحة مع بداية الواقعة بيانا، نفت خلاله أن تكون الوفاة سببها إصابة الأشقاء بمرض الالتهاب السحائي، مؤكدة أن الأمر مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

كما أصدرت الصحة بيانا آخر الأسبوع الماضي، حيث قالت إنها قامت بمتابعة دقيقة لواقعة وفاة 5 أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز دير مواس في محافظة المنيا، مضيفة أنه "بعد إجراء تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة، شملت زيارة مستشفيات ووحدات صحية، ومراجعة سجلات المرضى، وتحليل بيانات الإبلاغ عن الأمراض المعدية، وزيارة منزل الأطفال والمنازل المجاورة، تبين عدم وجود أية زيادة في معدلات الأمراض المعدية".

 

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