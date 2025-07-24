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دخول قافلة مساعدات من الهلال الأحمر السوري إلى السويداء

24
JULY
2025
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دخلت اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر السوري، إلى محافظة السويداء، جنوب سوريا.
 
وقالت وكالة الأنباء السورية سانا: " وصلت إلى محافظة السويداء اليوم، قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، عبر معبر بصرى الشام، ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية".
 
وأضافت أن "القافلة تضم ما يقارب 4 آلاف سلة غذائية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، إضافة إلى صهاريج محملة بالوقود، و66 طنا من مادة الطحين، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي في المناطق المتأثرة".
 
وأوضحت أنه تم "تسهيل دخول القافلة من قبل الجهات الحكومية، تأكيدا على التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لكل المواطنين دون تمييز".
 
والأحد، قالت وزارة الخارجية السورية إن "الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون" منعت دخول قافلة إنسانية إلى محافظة السويداء، رغم التنسيق الحكومي وتحضيرات متعددة شملت وزارات ومؤسسات رسمية، محذرة في الوقت ذاته من "تداعيات أمنية خطيرة" نتيجة تصاعد التوتر في المنطقة.
 
في المقابل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب سلمت مساعدات إنسانية للطائفة الدرزية في السويداء، وذلك بتنسيق مع الولايات المتحدة وسوريا.
 
وأضافت الهيئة أن المساعدات، التي تشمل معدات طبية عاجلة، تم نقلها إلى الأراضي السورية خلال الليل بعد تنسيق مع الأميركيين. موضحة أن إسرائيل تخطط لنقل مساعدات إضافية لاحقا.
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