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صراع "رصاص" على مفاتيح النفوذ في الخرطوم

23
JULY
2025
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أججت اشتباكات دامية بين مجموعات وحركات مسلحة متحالفة مع الجيش تتنافس على امتلاك مفاتيح النفوذ والسيطرة على العاصمة الخرطوم، المخاوف من مآلات خطيرة على الأوضاع الأمنية التي تشهد توترا كبيرا وأعمال قتل ونهب واسعة.
 
وتتزايد تلك المخاوف وسط خلافات كبيرة بين تلك المجموعات حول قرار أصدره قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، يوم السبت بإخراج جميع الحركات المسلحة من العاصمة خلال أسبوعين.
 
ارتباك أمني
 
تزامن قرار إخراج الحركات المسلحة مع حالة من الارتباك الأمني، حيث سجلت العاصمة السودانية الخرطوم أكثر من 7 اشتباكات خطيرة بين تلك المجموعات في جنوب الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى مما أدى إلى مقتل نحو 5 أشخاص بينهم ضابط في الجيش.
 
ويأتي قرار إخراج الحركات المسلحة وسط حالة من الارتباك الأمني أججها التنافس بين نحو 10 حركات ومجموعات مسلحة تسعى لامتلاك مفاتيح النفوذ في العاصمة المكونة من ثلاث مدن هي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
 
وتحاول كل مجموعة منها السيطرة على ما يعرف بالارتكازات وهي نقاط تفتيش يقدر عددها بأكثر من 100 ارتكاز داخل الأحياء والمدن وعند مخارجها ومداخلها.
 
ويصف محمد عثمان، الضابط السابق في الجيش السوداني، ما يحدث حاليا من اشتبكات داخلية وانفلات أمني في الخرطوم وغيرها من المدن بأنه أمر مخطط له بدقة.
 
ويوضح لموقع "سكاي نيوز عربية": "تشير الاحتكاكات المتصاعدة بين المجموعات المتحالفة مع الجيش وعمليات النهب المتزايدة وتكرار حالات اغتيالات المدنيين إلى خلافات كبيرة داخل تحالف الجيش ومحاولة بعض مكونات ذلك التحالف لخلق واقع جديد، يعيد رسم خارطة التحالفات والاقصاءات".
 
ويرى عثمان أن الحركات المسلحة لن تخضع لتنفيذ القرار لأن ذلك سيجردها من ورقة الضغط الرابحة التي تمتلكها اعتقادا منها بأن من يتحكم في مفاصل الأمن في الخرطوم سيستأثر بالنفوذ الأكبر في السلطة.
 
ويبدي الضابط السابق تخوفه من أن يتطور التنافس الحالي بين الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش إلى حرب واسعة قد تزيد الأوضاع تأزما.
 
ويشير إلى أن معالجة التعقيدات الأمنية الخطيرة الحالية هي نتاج طبيعي لتعدد مراكز القرار داخل تحالف الحرب، وهو أمر يصعب علاجه في ظل غياب خطة إقليمية او دولية واضحة.
 
تكتيك جديد
 
أشارت معلومات وتقارير إلى أن كتيبة البراء - الجناح المسلح لتنظيم الإخوان نسقت مع الجيش قبل صدور القرار وأدخلت نحو 3 آلاف من عناصرها في مجموعات أمنية من المرجح أن تكلف بالعملية الأمنية في العاصمة مثل قوات العمل الخاص والخلية الأمنية وجهاز الأمن.
 
وفي الجانب الآخر، بدت أبرز 3 حركات متحالفة مع الجيش وهي حركات جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي ومالك عقار نائب البرهان غير راضية عن القرار وسط توقعات بأن تشكل عقبة في تنفيذه. وقال مناوي إن البرهان لم يستشرهم في القرار.
 
واتهمت منصات تابعة للحركات المسلحة، البرهان بتنفيذ خطة تنظيم الإخوان بتسليم المجموعات التابعة له كافة الارتكازات والمفاصل الأمنية في الخرطوم، ضمن خطة سياسية أوسع للسيطرة القاعدية على العاصمة والمدن الكبيرة على أن لا تتعامل تلك الكتائب بمسمياتها الحالية حتى لا تعطي أي مبرر للحركات المسلحة الأخرى لرفض تنفيذ القرار.
 
عبء ثقيل
 
يشكل الوجود الكثيف للحركات المسلحة في العاصمة الخرطوم عبئا ثقيلا على المدنيين، وسط تقارير عن موجة نزوح جديدة بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ترتكبها قوات تلك الحركات.
 
ويقول حسين صديق وهو من سكان أحد أحياء جنوب الخرطوم، إنه اضطر للنزوح مجددا من منزله إلى منطقة دنقلا بالولاية الشمالية بعد تعرضه هو وأفراد أسرته لانتهاكات كبيرة.
 
ويوضح صديق لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد ثلاث أيام من عودتنا إلى بيتنا الشهر الماضي، دخلت علينا مجموعة مسلحة وأخذت ما نملك من أموال وهواتف".
 
ويضيف: "لم تعد الخرطوم صالحة للحياة ليس بسبب انقطاع المياه والكهرباء وانعدام الخدمات فقط بل بسبب الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون على أيدي مجموعات مسلحة ترتدي أزياء عسكرية".
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