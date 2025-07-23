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"مسلم أم درزي؟".. فيديو يوثق لحظة إعدام طائفي في السويداء

23
JULY
2025
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نشرت وسائل إعلام محلية سورية مقطع فيديو وصفته بـ"المروّع" يظهر عملية قتل طائفي لرجل في إحدى القرى بالسويداء.
وحسب مصادر محلية، ففي يوم 15 يوليو الجاري أوقف مسلحون رجلا أمام إحدى المدارس في قرية الثعلة وسألوه: "أنت مسلم أم درزي؟".
 
الرجل برد بصوت غير واضح بأنه (سوري) ثم بعد ذلك أعادوا طرح نفس السؤال عليه، فأقر بأنه (درزي). وقال المسلحون بصوت مرتفع إنه (درزي) ليعقب ذلك إطلاق النار عليه ليسقط قتيلا على الفور.
 
الفيديو الذي نشر الثلاثاء، والذي يتحفظ موقع "سكاي نيوز عربية" على نشره، يضاف إلى سلسلة الفيديوهات، التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية والتي توثق الانتهاكات التي حصلت في السويداء.
 
وأدانت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، "بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، وتؤكد أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات"، مبرزة أنها باشرت "تحقيقات لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم".
 
كما قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: "تابعت وزارة الدفاع تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".
 
وأضافت: "تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها.. وسيتم اتخاذ أقصى العقوباتِ بحقهم".
 
وقبل نحو أسبوع، اندلعت اشتباكات بين البدو ومسلحين من طائفة الدروز، وأرسلت دمشق قوات لكبح القتال، بعدها، هاجمت إسرائيل قوات الحكومة السورية في الجنوب وقصفت وزارة الدفاع في دمشق مبررة ذلك بحماية الدروز وأن يظل جنوب سوريا منزوع السلاح.
 
 
وارتفعت حصيلة أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء إلى 1311 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
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