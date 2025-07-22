لجنة تقصي الحقائق السورية تعلن النتائج: سنحاسب المرتكبين ولم نتلقَ معلومات عن اختطاف نساء!

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أعلنت لجن تقصي الحقائق السورية في مجازر الساحل أن "عمل اللجنة انتهى وسنتحول الآن إلى مواطنين سوريين لمراقبة إجراءات الحكومة".

وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي: "لم نتلق معلومات عن اختطاف نساء و1426 من الضحايا في أحداث الساحل من أبناء الطائفة العلوية."

وأكملت اللجنة أنّه "قمنا بالتوثيق وتقصي معظم الانتهاكات حتى آخر لحظة عمل قبل تسليم التقرير النهائي وأوصينا الحكومة بإطلاق برنامج جبر الضرر لضحايا الانتهاكات في الساحل."

وأكّذت أنّ "الدولة جادة في المضي قدما بإجراءات محاسبة مرتكبي الانتهاكات في الساحل"، وأنّ "الأفراد والمجموعات المشتبه بارتكابها انتهاكات في الساحل خالفت الأوامر الحكومية."