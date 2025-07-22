30 وفاة في العراق منذ بداية العام.. مرض ليس له لقاح

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بالحمى النزفية منذ مطلع 2025 إلى 30 من بين 231 إصابة مؤكّدة، داعية إلى احترام إجراءات النظافة العامة عند التعامل مع المواشي إذ تساهم بانتقال هذا المرض الفيروسي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تنتقل الحمى النزفية إلى البشر "إمّا عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".

وكان العراق أعلن في 12 يونيو تسجيل 19 وفاة بالحمّى النزفية من بين 123 إصابة منذ مطلع العام.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر للصحافيين إن "المجموع التراكمي خلال العام 2025 هو 231 إصابة مؤكدة منها 30 حالة وفاة" ستة منها في العاصمة بغداد.

ولا يوجد لقاح لهذا المرض سواء للإنسان أو الحيوان.

وأما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن. لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي إلى الوفاة، بحسب وزارة الصحة في العراق الذي سجل أولى الإصابات بهذا الفيروس عام 1979.

وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 في المئة من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.

ويعدّ مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وشدّد البدر على ضرورة "اتخاذ الإجراءات الخاصة بمنع ظاهرة الرعي العشوائي".

وعزا مسؤول في المنظمة حينها ارتفاع عدد الإصابات إلى "فرضيات" عدة، مشيرا لوكالة فرانس برس إلى غياب حملات التعقيم التي أجرتها السلطات للحيوانات خلال عامي 2020 و2021، بسبب الإغلاق المرتبط بانتشار وباء كوفيد-19، ما أدّى إلى "تنامي أعداد الحشرات".