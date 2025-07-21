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الشرع ينجو من 3 محاولات اغتيال!

21
JULY
2025
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عربي 21- 

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس السوري أحمد الشرع نجا من ثلاث محاولات اغتيال خلال الأشهر السبعة الماضية، وسط قلق دولي متزايد من أمنه الشخصي.

 أما المحاولة الثانية، فوصفتها الصحيفة بأنها "أكثر تعقيداً"، إذ وقعت خلال زيارة للرئيس إلى محافظة درعا، حيث رصد الحرس السوري والتركي شخصين مشبوهين، ما دفعهم إلى تغيير مسار الموكب في اللحظة الأخيرة.

 وفي المحاولة الثالثة، كاد الشرع أن يُقتل خلال كمين نُصب له على الطريق المؤدي من القصر الرئاسي في دمشق، لكن تم إحباط العملية في اللحظات الأخيرة، من دون الكشف عن تفاصيلها الكاملة، ما أثار شائعات عن مغادرة مفاجئة له من العاصمة.

 ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الذي يشغل منصب السفير لدى تركيا، تحذيراته من "تهديدات بالغة الخطورة" تحيط بالشرع، داعياً إلى إنشاء وحدة أمنية خاصة لحمايته، ومؤكداً أن واشنطن تعتمد على التعاون الاستخباراتي مع أنقرة لضمان سلامته.

 وأفادت الصحيفة أن تنظيم داعش يقف وراء محاولات الاغتيال الثلاث، مشيرة إلى أن تفاصيل كيفية تسلل المنفّذين إلى دمشق وتزويدهم بالمتفجرات لا تزال غامضة.

 في موازاة ذلك، هدأ التوتر في السويداء بعد أربعة أيام من العنف بين الدروز والبدو، حيث انتشرت وحدات الجيش السوري لضمان "هدوء حذر"، بحسب ما نقلت الصحيفة.

 وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الشرع اتهم إسرائيل بالوقوف خلف التوتر في جنوب سوريا ودمشق، ملمّحاً إلى تدخلها في زعزعة الاستقرار الأمني. وأضافت الصحيفة أن تل أبيب كانت قد وجّهت تحذيرات مباشرة إلى مسؤولين سوريين رفيعين، على ما يبدو خلال محادثات جرت في أذربيجان، بحسب مصادر أجنبية.

 وبالتوازي، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجّهت تحذيرات مماثلة إلى تركيا بشأن التدخل في الملف السوري، وسط حوار أمني محدود بين الجانبين رغم الخلافات السياسية.

 وقالت الصحيفة إن الشرع يحاول التهرّب من مسؤولية ما يجري، عبر تحميل إسرائيل المسؤولية عن الجرائم والانقسامات في سوريا، في وقت تتصاعد فيه الشكوك الأميركية والسعودية حول قدرته على القيادة واتّخاذ قرارات استراتيجية مستقلة.

 وختمت "يديعوت أحرونوت" بالإشارة إلى أن سوريا، رغم ما تشهده من اضطرابات، قد تجد نفسها مضطرة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، بضغط أميركي، في ظل واقع لا يسمح بالمزيد من الخسائر للطرفين

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