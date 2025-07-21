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إسرائيل تشن غارات على الحديدة في اليمن!

21
JULY
2025
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن سلاح الجو يشن غارات على الحديدة في اليمن، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"هاجم جيش الدفاع ودمر بنى تحتية عسكرية للنظام الحوثي الارهابي في ميناء الحديدية. من بين البنى التحتية المستهدفة آليات هندسية تعمل لاعمار بنى الميناء وبراميل وقود وقطع بحرية تستخدم لأنشطة عسكرية ولتفعيل القوة ضد دولة إسرائيل وسفن في المجال البحري القريب من الميناء إلى جانب بنى تحتية أخرى يستخدمها نظام الحوثي الارهابي.

تم استهداف ميناء الحديدة عدة مرات في الماضي في ضوء قيام الحوثي الإرهابي بإستخدامه عسكريًا حيث يستخدم الميناء لنقل وسائل قتالية من النظام الإيراني والتي يستخدمها النظام الحوثي للدفع باعتداءات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها.

لقد رصد جيش الدفاع أنشطة ومحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في الميناء من قبل قوات نظام الحوثي وفي أعقاب ذلك تمت مهاجمة المنشآت التي أستخدمت في هذا السياق.

يستغل نظام الحوثي المجال البحري لاغراض إرهابية ضد سفن شحن وأخرى تجارية في منطقة الملاحة الدولية حيث تثبت الأهداف التي تمت مهاجمتها قيام هذا النظام الإرهابي باستخدام البنى التحتية المدنية لأغراض إرهابية.

سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها نظام الحوثي ضد مواطني دولة إسرائيل وهو مصمم على مواصلة ضرب أي تهديد على إسرائيل مهما بلغت المسافة."

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