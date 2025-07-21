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لابيد: نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون سياسة واضحة

21
JULY
2025
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انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية، وقال إن "الرد في دمشق لم يكن ضروريا"
 
كما انتقد يائير لابيد، عدم وجود سياسة واضحة وراء الهجمات التي تشنها إسرائيل في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، وقال "ثملون بالقوة.. نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون أن تكون هناك سياسة واضحة".
 
ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، معتبرا أن الحكومة الحالية تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل.
 
وقال لابيد: "علينا الذهاب إلى الانتخابات لإنقاذنا من هذه الحكومة".
 
 وكان لابيد دان، في وقت سابق، استهداف القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، واصفا الاستهداف بأنه "تصرف متهور".
 
وأكد لابيد أن "حماية الدروز في سوريا أمر مهم، لكن دون استهداف القصر الرئاسي بدمشق"، مشيرا إلى أن استهداف القصر الرئاسي في دمشق "لا يخدم أهدافًا استراتيجية".
 
كذلك عارض لابيد "إسقاط النظام" في سوريا، مشددا على أن إسرائيل "بحاجة إلى استقرار سوريا".
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