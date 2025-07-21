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صور.. تفجير مقام ديني "درزي" في جبل الشيخ بريف دمشق

21
JULY
2025
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اعتدت مجموعة مجهولة على مقام الشيخ عبدالله في بلدة بيت جن الواقعة في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق، الأحد، حيث جرى تفجير وتخريب المقام، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
وقال المرصد "هذا العمل الذي يأتي في سياق محاولات مستمرة من قبل تنظيمات متشددة لتأجيج الصراع الطائفي واستهداف الرموز الدينية للأقليات في البلاد"، محذرًا من خطورة الانجرار وراء هذا النوع من الاستفزازات التي تهدد النسيج الاجتماعي السوري.
 
ويُعد مقام الشيخ عبدالله من أبرز المقامات الدينية التاريخية لدى أبناء الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان، ويحظى بمكانة روحية كبيرة كونه يُنسب إلى أحد المتصوفة والوجهاء المعروفين في المنطقة.
 
وقد ظل المقام محط زيارات دينية منتظمة على مدار عقود، قبل أن يتعرض للإهمال في السنوات الأخيرة نتيجة النزاع الدائر في سوريا.
 
وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
 
وفي المقابل، قتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر.
 
وتشهد المدينة ذات الغالبية الدرزية هدوءا منذ صباح الأحد، غداة إعلان الرئاسة السورية وقفا لإطلاق النار، انتشرت بموجبه قوات الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، تزامنا مع انسحاب مقاتلي العشائر.
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