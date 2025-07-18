مات والده دهساً أمام عينيه.. صورة طفل تشغل مواقع التواصل!

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بصورة طفل يبكي جوار جثة والده الذي لقي حتفه دهسا على إحدى الطرق بمحافظة القليوبية أمام عينيه.

وتوفي الوالد دهسا على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية، بينما كان ممسكا بيد طفله الصغير، مساء أمس الخميس، فيما تجمع المارة لطلب النجدة والإسعاف.

ونشر أحد المارة عبر مواقع التواصل، صورة الطفل باكيا جوار جثة والده، كما نشر صورة بطاقة الرقم القومي للضحية، طالبا النشر بغرض الوصول إلى أهل المتوفى لاستلام الطفل، حيث تم تداول الصور بشكل كبير.

وأظهرت صورة البطاقة، أن الضحية يبلغ من العمر 48 عاما، من أبناء قرية دكما، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الطفل الذي بدى الذعر والحزن على ملامح وجهه، بينما تساقطت دموعه في مشهد مأساوي مؤثر، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم على الطفل الصغير الذي شهد نهاية والده أمام عينيه في لحظة.

فيما تعرف آخرون على صورة الضحية والطفل، وأفادوا أن الأهل في طريقهم إلى موقع الحادث، وأفاد آخرون أن الأهل تسلموا الجثمان استعدادا لدفنه بمقابر الأسرة في محافظة المنوفية، كما تسلم الأهل الطفل الصغير.