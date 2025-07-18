وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن عن مساعدات غذائية وطبية إلى السويداء!

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنّه أعطى تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المناطق الدرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا، في ظلّ ما وصفه بـ"الوضع الإنساني المتدهور" نتيجة الهجمات الأخيرة التي استهدفت أبناء الطائفة الدرزية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إنّ المساعدات تأتي "تماشيًا مع الاحتياجات الميدانية" وتشمل طرودًا غذائية، معدات طبية، مجموعات إسعافات أولية وأدوية، بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني شيكل، مشيرة إلى أن التمويل سيُخصص من ميزانية الوزارة.

وشدد البيان على أن المساعدات ستُوجّه بشكل مباشر إلى المناطق الدرزية التي تضررت من أعمال العنف الأخيرة، في خطوة قالت الوزارة إنها تعكس "التزام إسرائيل بدعم المجتمعات المتضررة إنسانيًا".