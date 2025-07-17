"خطان أحمران"... نتنياهو: فرضنا وقف النار في سوريا بالقوة لا بالتمنيات!

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حكومته وضعت سياسة واضحة تقضي بنزع السلاح من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان وصولًا إلى منطقة جبل الدروز، مشددًا على أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا تم "بالقوة لا عبر الطلبات".

وفي تصريحاته للصحافيين، قال نتنياهو: "بفضل نشاطنا المكثف، انسحبت القوات السورية إلى دمشق، وهذا تطور مهم"، مضيفًا: "نحقق السلام عبر القوة على 7 جبهات". وأشار إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، هو من طلب تدخل إسرائيل لمساعدة الدروز في سوريا.

وجاءت تصريحات نتنياهو تزامنًا مع انسحاب القوات السورية من محافظة السويداء، بعد إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع رغبته في تجنّب "حرب واسعة" مع إسرائيل، التي هدّدت بتصعيد غاراتها.