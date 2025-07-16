نتنياهو للدروز: لا تعبروا إلى سوريا... والجيش سيقوم بواجبه!

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في ظل تصاعد التوتر في جنوب سوريا، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، المواطنين الدروز في إسرائيل إلى عدم عبور الحدود نحو سوريا، محذّرًا من خطورة الوضع في منطقة السويداء، حيث تدور مواجهات منذ أيام بين قوات الجيش السوري وفصائل محلية.

وقال نتنياهو في تصريح موجّه إلى الدروز: "لا تعبروا الحدود إلى سوريا. أطلب منكم أن تعودوا إلى منازلكم ودعوا الجيش يقوم بعمله"، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في جنوب غرب سوريا "خطير للغاية".

من جانبه، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لهجته تجاه دمشق، متوعدًا بتوجيه "ضربات مؤلمة"، وقال: "انتهى وقت الرسائل في دمشق، والآن تبدأ الضربات الموجعة".

وأضاف كاتس: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز، حتى انسحابها الكامل"، مؤكدًا أن "إسرائيل أخذت على عاتقها التزامًا بحماية الدروز في سوريا".