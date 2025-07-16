نداء درزي للشيخ أبي المنى: أنقذوا السويداء قبل فوات الأوان!

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يتم التداول على صفحات فايسبوك من ناشطين دروز البيان الآتي:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان عاجل إلى الشيخ سامي أبي المنى

الشيخ الجليل،

نحن أبناء محافظة السويداء في الجمهورية العربية السورية

، وأبناء الطائفة الدرزية الكريمة، المقيمون في لبنان، نرفع إليكم هذا النداء الإنساني العاجل، مستنجدين بإنسانيتكم المعهودة ومواقفكم الشريفة في دعم المظلومين وإغاثة المستغيثين.

إن محافظتنا، السويداء، تتعرض اليوم لأبشع أنواع الهجمات الوحشية من قبل تنظيمات إرهابية تكفيرية، ودواعش الظلام، الذين لا يعرفون للإنسانية حرمة ولا للدين قدسية. يُقتل أهلنا ويُذبح أبناؤنا ويُنهب شعبنا بدمٍ بارد، تحت صمت دولي مخجل، فيما يصرخ أطفالنا وأمهاتنا طالبين الرحمة والنجدة.

يا شيخنا،

إننا أبناء هذا الوطن الطيب، وطن التسامح والسلام، لبنان، نفتخر بأننا نحيا على أرضكم الكريمة التي علمتنا معنى الكرامة الإنسانية. ومن أرضكم المباركة، نرفع هذا النداء العاجل إليكم، مناشدينكم استخدام مكانتكم العالمية، وصوتكم الصادق في منابر الأمم، لوقف هذا القتل الممنهج، وهذا الظلم الصارخ بحق أهلنا العزّل في السويداء.

نطلب من جلالتك توجيه مناشدة دولية عاجلة إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية، للتدخل الفوري ووقف حمام الدم، وإنقاذ أرواح الأبرياء، وحماية النسيج السوري من التمزق والانهيار.

نحن أولادكم، ونحن على عهد الولاء والاحترام لدولتكم وقيادتكم. ومن أرض السلام نرفع صوتنا ونقول:

“أنقذوا السويداء قبل فوات الأوان.”

حفظكم الله يا شيخنا، وسدد خطاكم لما فيه الخير والعدل والرحمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبناء الطائفة الدرزية في لبنان