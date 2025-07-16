living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نداء درزي للشيخ أبي المنى: أنقذوا السويداء قبل فوات الأوان!

16
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتم التداول على صفحات فايسبوك من ناشطين دروز البيان الآتي:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بيان عاجل إلى الشيخ سامي أبي المنى
الشيخ الجليل،
نحن أبناء محافظة السويداء في الجمهورية العربية السورية
، وأبناء الطائفة الدرزية الكريمة، المقيمون في لبنان، نرفع إليكم هذا النداء الإنساني العاجل، مستنجدين بإنسانيتكم المعهودة ومواقفكم الشريفة في دعم المظلومين وإغاثة المستغيثين.

إن محافظتنا، السويداء، تتعرض اليوم لأبشع أنواع الهجمات الوحشية من قبل تنظيمات إرهابية تكفيرية، ودواعش الظلام، الذين لا يعرفون للإنسانية حرمة ولا للدين قدسية. يُقتل أهلنا ويُذبح أبناؤنا ويُنهب شعبنا بدمٍ بارد، تحت صمت دولي مخجل، فيما يصرخ أطفالنا وأمهاتنا طالبين الرحمة والنجدة.

يا شيخنا،
إننا أبناء هذا الوطن الطيب، وطن التسامح والسلام، لبنان، نفتخر بأننا نحيا على أرضكم الكريمة التي علمتنا معنى الكرامة الإنسانية. ومن أرضكم المباركة، نرفع هذا النداء العاجل إليكم، مناشدينكم استخدام مكانتكم العالمية، وصوتكم الصادق في منابر الأمم، لوقف هذا القتل الممنهج، وهذا الظلم الصارخ بحق أهلنا العزّل في السويداء.

نطلب من جلالتك توجيه مناشدة دولية عاجلة إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية، للتدخل الفوري ووقف حمام الدم، وإنقاذ أرواح الأبرياء، وحماية النسيج السوري من التمزق والانهيار.

نحن أولادكم، ونحن على عهد الولاء والاحترام لدولتكم وقيادتكم. ومن أرض السلام نرفع صوتنا ونقول:
“أنقذوا السويداء قبل فوات الأوان.”

حفظكم الله يا شيخنا، وسدد خطاكم لما فيه الخير والعدل والرحمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبناء الطائفة الدرزية في لبنان

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout