الداخلية السورية: دورنا يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين في السويداء

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أكدت وزارة الداخلية أن "دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الدفاع إلى محافظة السويداء، جاء في إطار مهمتها الوطنية لوقف إراقة الدماء، وضبط الأمن، وفرض الاستقرار، وذلك عقب التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين"، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

وتقدمت الوزارة في بيان اليوم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أن "ما حدث يُعدّ تهديداً خطيراً للسلم الأهلي والأمن العام، ويتعارض مع القانون وقيم التعايش والوحدة الوطنية التي تُشكل أساس الدولة السورية".

وشددت الوزارة على أن دورها "يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين دون الانحياز لأي طرف مع العمل على إعادة الاستقرار بشكل كامل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين"، وأعربت عن "احترامها الكامل لحقوق جميع أبناء الشعب السوري على اختلاف أطيافهم ومكوناتهم، وجددت التزامها بحمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم".

وأهابت الوزارة ب"جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية الوطنية"، مؤكدةً أن "أي خلاف يجب أن يُحل عبر مؤسسات الدولة والقضاء"، كما دعت المواطنين إلى "التعاون مع القوى الأمنية لضمان عودة الهدوء التدريجي، وصون السلم الأهلي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات".