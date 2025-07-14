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حرائق تُهدّد السكان في دولة عربيّة... وإطلاق تحذير عاجل!

14
JULY
2025
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يكافح أهالي بلدة العوينات جنوب غربي ليبيا منذ السبت، لاحتواء حرائق أتت على عشرات الهكتارات من المزارع وواحات النخيل والمزارع، ووصلت إلى الأحياء السكنية، وسط موجة حرّ قياسية.

وقال مسؤولون وناشطون محليون، إنه حتى الآن لم تتم السيطرة على الحرائق التي اقتربت من الأحياء السكنية.

كما أضافوا أنه تم تسجيل خسائر كبيرة في واحات النخيل والعنب وعدد من رؤوس المواشي، مردفين أن الأسلاك الكهربائية احترقت، وبعض المحال التجارية القريبة من مناطق النيران تضررت، في وقت تواجه فيه الفرق المحلية الميدانية صعوبات للسيطرة على النيران.

وفي هذا السياق، أطلق رئيس المجلس المحلي للشباب في البلدة صالح سوسم، نداء استغاثة عبر مواقع التواصل إلى السلطات المسؤولة والجهات المختصة، للتدخل بشكل عاجل بعد أن وصلت النيران إلى الأحياء السكنية وأصبحت تهدد الأرواح والممتلكات.

كما حذر سوسم من كارثة بيئية واقتصادية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة واتساع رقعة الحرائق، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة حتى الآن تعتمد على الإمكانات الذاتية والمجهودات الفردية لأبناء المنطقة، في ظل غياب أي تدخل رسمي.

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