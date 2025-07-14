انفجارٌ "غامض" داخل مجمع سكني في إيران!

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الإثنين، بوقوع انفجار قوي في مجمع سكني على أطراف مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس خدمات الطوارئ في محافظة قم قوله، إن الانفجار وقع في أحد المباني السكنية في الضواحي الشرقية للمدينة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ والطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث.

وأوضح المسؤول الإيراني أن 7 أشخاص أُصيبوا نتيجة الانفجار، بينهم اثنان في حالة حرجة، وقد جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. كما تم إخلاء المبنى بالكامل كإجراء احترازي.