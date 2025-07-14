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نتنياهو لسموتريتش: سنستأنف حرب غزة بعد هدنة الـ60 يوما

14
JULY
2025
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وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأن الجيش سيستأنف حرب غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما، الذي يجري التفاوض حوله حاليا في الدوحة، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
 
 
وأوضح تقرير القناة، أن نتنياهو قال للوزير اليميني المتطرف خلال اجتماعات عقدت مؤخرا: "بعد الهدنة سننقل السكان في القطاع إلى الجنوب ونفرض حصارا على شمالي غزة".
 
ويطالب سموتريتش، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بضمانات من رئيس الوزراء بأن يتم استئناف الحرب في غزة بكامل قوتها، بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
 
وحسب القناة 12، طرح نتنياهو في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لـ"فصل السكان المدنيين في غزة عن حركة حماس"، عبر حصرهم في شريط جنوبي القطاع، بهدف السماح باستمرار القتال بعد الهدنة المؤقتة.
 
وأكد نتنياهو لسموتريتش أنه "سيلتزم بهذا الوعد"، مشيرا إلى التحضيرات التي سبقت المواجهة مع إيران الشهر الماضي كسبب لعدم تحقيق توقعات وزير المالية السابقة بشأن "تدمير حركة حماس".
 
ونقلت القناة 12 عن رئيس الوزراء قوله لسموتريتش: "كنت مشغولا بملف إيران، أما الآن فسأتفرغ لضمان التزام الجيش بتعليماتي".
 
وتتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التي تجرى في الدوحة منذ أيام.
 
وتطالب حماس بضمانات لوقف الحرب بشكل نهائي بعد هدنة الستين يوما، وهو ما ترفضه إسرائيل.
 
ومجددا أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "خلال الأسبوع المقبل"، وهو تصريح أدلى به أكثر من مرة سابقا من دون تحقيق تقدم يذكر.
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