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خلاف على "مفتاح" ينتهي بجريمة مروعة

13
JULY
2025
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ارم نيوز -

في واقعة صادمة أثارت استياء واسعا بمحافظة إب اليمنية، أقدم أحد الأشخاص على إنهاء حياة نجل شقيقته برصاصة أطلقها على رأسه إثر شجار حول مفتاح دراجة نارية. 

الواقعة المروعة شهدتها قرية "الجعاشي" بمنطقة "المقاطن" التابعة لمديرية ريف إب، حيث طلب الجاني "هلال آل سعد" من نجل شقيقته الشاب "مهند الجماعي" مفتاح الدراجة النارية، لينشب خلاف بينهما سرعان ما تطوّر إلى شجار.
وأخرج خلاله "الخَال القاتل" سلاحه وأطلق رصاصة مباشرة على رأس "مهند"، أردته قتيلًا على الفور وسط ذهول وصدمة الأهالي. 

وبحسب شهود عيان، فإن المجني عليه ينحدر من قرية "بلاح" التابعة لمنطقة "جرانة" في مديرية "بعدان"، بينما يعمل الجاني في "أنشطة تجارية غير مشروعة"، وفق قولهم.

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