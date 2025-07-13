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اليكم مضمون الاجتماعات الإسرائيلية-السورية في أذربيجان

13
JULY
2025
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كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أمس السبت، عن مضمون المناقشات في الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين في أذربيجان السبت، مشيرة إلى لقاء مرتقب بين وزيري خارجية البلدين.

 

وبحسب القناة، ناقش الطرفان عدة ملفات، من بينها التنسيقات الميدانية على الحدود، إلى جانب المطلب السوري المتكرّر بانسحاب إسرائيل من مناطق جنوب سوريا، تماشيًا مع اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

 

كما أشارت "كان" إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيشارك يوم الإثنين المقبل في اجتماع رسمي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قد يشهد حضور نظيره السوري أسعد الشيباني، إلا أن موعد لقاء ثنائي مباشر لم يُحدّد بعد بين الجانبين.

 

من جهتها، نفت صحيفة "الوطن" السورية أي مشاركة للرئيس السوري أحمد الشرع أو لأي من أعضاء القيادة السورية في اجتماعات مع وفود إسرائيلية، وأكدت أن هذه اللقاءات "تجري ضمن قنوات أمنية ودبلوماسية غير رسمية".

 

وشدّدت "الوطن" على أن التطبيع أو توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل ليس مطروحًا على الطاولة، معتبرة أن الجهود السياسية الجارية في أذربيجان تندرج ضمن مسار التهدئة لا التطبيع، وهدفها الأساسي هو إلزام إسرائيل ببنود اتفاق فض الاشتباك.

 

وأشارت الصحيفة السورية إلى أن أذربيجان باتت تُطرح اليوم كـ"منصة دبلوماسية مرنة" تجمع بين علاقات وثيقة بإسرائيل من جهة، وتنسيق سياسي مع تركيا من جهة أخرى، ما يجعلها نقطة عبور مناسبة لأي تفاهمات إقليمية غير مباشرة.

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