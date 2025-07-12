نتنياهو يهدّد من جديد: "سنضرب إيران"!

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نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تل أبيب ستضرب إيران إذا استأنفت نشاطها النووي.

وكشفت الصحيفة أن ترامب لا يعارض طلب نتنياهو.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكّد أمس أن إيران قادرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأميركية في المنطقة.

وقال، عبر “إكس”: “وجّهت إيران صفعة لأميركا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة (قاعدة العديد)، ملحقة أضراراً بها”.

وأضاف: “إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأميركية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسباً”.