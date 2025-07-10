وأوضحت أن الوزير اليميني المتطرف أعرب عن غضبه الشديد من تقديم مفاوضين إسرائيليين خرائط جديدة، تقترح انسحابا جزئيا للجيش من قطاع غزة خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما، في إطار صفقة تبادل مع حركة حماس.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن التعديل جاء بعد أن رفضت كل من حماس والإدارة الأميركية المقترح الإسرائيلي الأول، الذي تضمن بقاء القوات في مواقع متقدمة داخل القطاع.

وأفادت التقارير أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أن المخطط الأولي "غير مقبول" وقد يؤدي إلى فشل المحادثات.

وحذر ويتكوف من أن أي خطة تشبه "خطة سموتريتش"، التي تدعو إلى استمرار سيطرة إسرائيلية واسعة داخل غزة، ستكون مرفوضة تماما من جانب الإدارة الأميركية.

وأضاف سموتريتش أن أي انسحاب من هذه المناطق سيكون "صفعة غير منطقية وغير أخلاقية في وجه من ضحى بأغلى ما لديه".

والأحد الماضي، انطلقت في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن سلم الوسطاء مقترحا جديدا للطرفين يستند، بحسب مصادر مطلعة، إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.