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بن غفير: كلما ازداد التفاوض على صفقات متهورة تزداد دوافع حماس لتنفيذ مزيد من عمليات الخطف

10
JULY
2025
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هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن المفاوضات الجارية في قطر، قائلا "كفى تفاوضا مع تنظيم إرهابي" قاصدا بذلك حركة حماس.
 
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي في تصريح صباح اليوم الخميس "كلما ازداد التفاوض على صفقات متهورة تزداد دوافع حماس لتنفيذ مزيد من عمليات الخطف".
 
وأضاف "كفى تفاوضا مع تنظيم إرهابي قاتل وكفى السعي نحو صفقة تنعشه وتقويه، فحياة جنودنا وسكان الجنوب أهم من أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية".
 
ووفق موقع "واينت" العبري "وجه بن غفير، اتهاما غير مألوف لنتنياهو مدعيا أن المفاوضات على "صفقات فاسدة" تسببت في سقوط الجندي (احتياط) أبراهام أزولاي الذي قتل في مدينة خان يونس جنوب القطاع بعد قتاله مع إرهابيين حاولوا اختطافه".
 
وأشار الموقع إلى أن التقارير التي تتحدث عن "تقدم في مفاوضات الدوحة تدفع شركاء رئيس الوزراء إلى زيادة الضغط عليه، ضد صفقة رهائن، حيث قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في محادثات مغلقة: "إذا كانت التقارير صحيحة  فإن نتنياهو يدير ظهره لعائلات الضحايا".
 
وأمس الأربعاء، أعلن مسؤولو مستوطنة يتسهار الإسرائيلية مقتل جندي الاحتياط أبراهام أزولاي في استهداف جرافته خلال المعارك في قطاع غزة.
 
وجاء في بيان المستوطنة: "سقط جندي الاحتياط أبراهام أزولاي من سكان يتسهار في غزة".
 
وكانت كتائب "القسام" قد أعلنت في وقت سابق أن مقاتليها تمكنوا صباحا من الإغارة على تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وحاولوا أسر جندي ثم أجهزوا عليه.
روسيا اليوم
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