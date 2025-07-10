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دمشق: نرحب بأي مسار مع "قسد" يعزز وحدة سوريا

10
JULY
2025
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أكدت الحكومة السورية، الأربعاء، ترحيبها بأي مسار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، مجددة تمسكها بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، ورفضها لأي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة.
 
وقالت الحكومة السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن دمشق "تشكر الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدة حرصها على استقرار البلاد ووحدة شعبها.
 
وأضاف البيان أن الدولة السورية ترحب بانضمام مقاتلي "قسد" إلى صفوف الجيش السوري ضمن الأطر القانونية والدستورية، مشددة على ضرورة عودة جميع مؤسسات الدولة إلى شمال شرق البلاد لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
 
وحذرت دمشق من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة "يعقّد المشهد ولا يخدم المصلحة الوطنية"، معتبرة أن الرهان على المشاريع الانفصالية "رهان خاسر"، داعية جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن.
 
وجددت الحكومة السورية تأكيدها أن "المكون الكردي جزء أصيل من النسيج السوري"، وأن حقوق جميع السوريين "مصانة ضمن مؤسسات الدولة".
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