الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل صباح الخميس، بعد أيام قليلة من شن مقاتلاته سلسلة هجمات على بنى تحتية في اليمن، تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.

وقال الجيش في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن وتسبب بتفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد".

ومنذ نهاية 2023، يشن الحوثيون هجمات صاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها ترتبط بها، في خطوة يقولون إنها تصب في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي المقابل، تشن إسرائيل ضربات على اليمن، آخرها موجة هجمات استهدفت فجر الإثنين مدينة الحديدة الساحلية ومناطق مجاورة.

وأعلن الحوثيون هذا الأسبوع مسؤوليتهم عن هجومين استهدفا في غضون 24 ساعة سفينتين تجاريتين قبالة اليمن.