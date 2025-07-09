نتانياهو متفائل بشأن هدنة في غزة واطلاق سراح الرهائن!

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أعرب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة حماس الفلسطينية وإطلاق سراح رهائن في غزة، رغم الخلافات وعدم تحقيق اختراق في المحادثات حتى الآن.

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "نتحدث عن وقف لإطلاق نار لمدة 60 يوما، يعاد فيه نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى إلى إسرائيل. نعم، أعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إليه".

وكان نتانياهو قد شدد في وقت سابق على ضرورة تحقيق أهداف الحرب وهي "الإفراج عن جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، والقضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحماس".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وأكد عزم بلاده "الاحتفاظ إلى الأبد بالسيطرة على الأمن في غزة"، التي تولت حماس حكمها عام 2007.