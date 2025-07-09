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أمام المارة.. مستشار سابق يطلق النار على طليقته!

9
JULY
2025
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في واقعة مأساوية، لقيت سيدة مصرعها، مساء أمس الثلاثاء، متأثرة بعيار ناري أطلقه عليها طليقها، وهو مستشار سابق، أثناء وجودها في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر بمصر.

الواقعة عاشها عدد من المارة بالممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر عقب إطلاق النيران من شخص على سيدة وأسقطها جثة هامدة.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن الجاني هو طليقها، وهو مستشار سابق، وأنه أطلق النار عليها أمام معرض سيارات في ممشى "سيتي بارك" بمدينة 6 أكتوبر.

وأضافت التحريات أن الأهالي لاحقوا المتهم وأمسكوا به وسلموه للشرطة.

وتبين من التحريات أن السيدة كانت برفقة زوجها الحالي (زواج عرفي) وقت الواقعة، وأن المتهم ترصد لها وأطلق النار عليها. وتم التحفظ على السلاح المستخدم.

وتستمع المباحث لأقوال الشهود، وتفرّغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الواقعة، تمهيداً لعرض القضية على النيابة العامة.

 

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