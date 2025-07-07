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لحل قضية فلسطين.. إيران تطرح مقترح "الصندوق الواحد"

7
JULY
2025
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قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن إيران تعتبر إجراء استفتاء بمشاركة جميع سكان فلسطين الأصليين، بمن فيهم اليهود والمسيحيون والمسلمون، حلا عادلا لقضية فلسطين.
 
وأضاف أن إيران تعرب عن عن تحفظاتها على مقترح "حل الدولتين" في البيان الختامي لقادة مجموعة البريكس، وتسجل تحفظاتها بإرسال مذكرة بهذا الصدد.
 
وأوضح عراقجي، خلال غداء عمل قادة دول البريكس المشاركين في قمة تجمع بريكس بالبرازيل أمس الأحد، قائلا: "نعلم جميعا أنه ما لم تُحل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وما لم يُكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وما لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني ضده، فلن ينتهي انعدام الأمن والتوتر في منطقتنا، ولن يعم السلام والاستقرار"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
 
وأضاف: "حل الدولتين، المُكرر إعلانه منذ سنوات، لم يُحقق أي نجاح، ومن الواضح للجميع أن الكيان الإسرائيلي نفسه هو العائق الأكبر أمام تحقيقه."
 
وتابع: "لكن الأهم من ذلك، عندما يجري الحديث عن الدولة الفلسطينية (في ظل فكرة الدولتين)، فالأمر لا يعدو كونه أكثر من مجرد بلدية، أي دولة بلا حدود واضحة ومحترمة، بلا سلطة، وبلا إرادة أو سيادة ملزمة لأي حكومة ذات سيادة. كونوا واقعيين. انظروا إلى الوضع".
 
وتابع عراقجي: "نرى أن نفس النمط يجب أن يتكرر في فلسطين، فلن ينجح حل الدولتين، كما لم ينجح في الماضي".
 
واكد قائلا: "برأينا، الحل يكمن في إقامة دولة واحدة ديمقراطية، يعيش فيها سكان فلسطين الرئيسيون، من يهود ومسلمين ومسيحيين، بسلام، وهذا هو السبيل لضمان العدالة، فبدون العدالة لن تُحل القضية الفلسطينية، وبدون حل القضية الفلسطينية لن تُحل مشاكل المنطقة الأخرى".
 
ويهدف حل الدولتين لإنهاء الصراع طويل الأمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال تحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مع ضمان أمن إسرائيل واعتراف الطرفين بحق كل منهما في الوجود.
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