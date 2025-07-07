فيديو.. رئة سوريّة تحترق ووزير يشعل مواقع التواصل

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امتدت رقعة الحرائق الحراجية في محافظة اللاذقية لتطال غابات الفرنلق، ما فاقم من التحديات التي تواجهها فرق الإطفاء العاملة على احتواء النيران المستعرة منذ 4 أيام.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن وصول النيران إلى منطقة الفرنلق يزيد من صعوبة السيطرة على الحريق، نظراً لاتساع المساحات المتضررة وكثافة الغطاء النباتي في المنطقة.

وتُعدّ غابات الفرنلق، الواقعة شمال شرق مدينة اللاذقية ضمن منطقة كسب، من أهم الغابات الطبيعية في المحافظة، إذ تغطي أكثر من 5000 هكتار من الأراضي الجبلية المتاخمة للحدود السورية – التركية.

صورة من وسط الكارثة

أفاد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، بأنه تلقّى مساء الأحد اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري، أحمد الشرع، للاطمئنان على الوضع العام لجهود الاستجابة لحرائق الغابات في ريف اللاذقية، وصحة المتطوعين والعاملين في الميدان.

وأوضح الصالح، في تغريدة على منصة "إكس"، أنه ناقش مع الشرع أبرز التحديات والاحتياجات الطارئة التي تواجه فرق الإطفاء خلال عمليات الإخماد والإخلاء، ودور مؤسسات ووزارات الدولة في دعم جهود الاستجابة.

وكتب أيضا: "منذ يوم أمس وأنا موجود مع الفرق التي تعمل على إخماد الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية، الوضع مأساوي بشكل كبير، مئات آلاف الأشجار الحراجية على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار في 28 موقعاً باتت رماداً بسبب هذه الحرائق، جهود كبيرة يبذلها 80 فريقاً من الدفاع المدني السوري ووزارة الطوارئ".

وحصدت صورة للوزير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر جالسا على الأرض، يقود العمل بنفسه إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني.

وكتب العديد من المتابعين: "رائد الصالح خلع بدلته الرسمية ليعمل على الارض مع رفاقة في محاوله منهم لاطفاء الحرائق في جبال الساحل السوري".

بدورها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع المتضررين النازحين من الحرائق الحراجية في اللاذقية، وتقديم الدعم لهم.

يُشار إلى أن وزير الزراعة، أمجد بدر، أعلن أن الحرائق في غابات اللاذقية، بعد أربعة أيام، أتت على نحو 10 آلاف هكتار من الأحراج، وأدت إلى خسائر فادحة في الثروة الحراجية.