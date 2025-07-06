"من جديد"... منشورات تحريضية ضد المسيحيين على جدران الكنائس في سوريا!

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اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، ان "مدينة صافيتا في ريف طرطوس شهدت حالة من التوتر والقلق، عقب العثور على منشورات تحمل مضامين طائفية وتحريضية ضد أبناء الديانة المسيحية، وقد وُجدت ملصقة على جدران عدد من الكنائس والمحال التجارية داخل المدينة".

واشار ال أن "المنشورات تضمنت دعوات صريحة للعنف والاعتداء على المدنيين بدوافع دينية، مستخدمةً عبارات تحرض على القتل والحرق والتهجير، في سابقة خطيرة تُعد تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ومحاولة مكشوفة لزعزعة الاستقرار في منطقة عُرفت تاريخياً بالتنوع والتعايش بين مكوناتها السكانية".

واضاف ان "هذه المنشورات أثارت حالة من القلق في أوساط الأهالي، خاصةً أنها تأتي بعد مدة من التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، بتاريخ 22 حزيران الفائت، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، ما ضاعف من المخاوف بشأن تصاعد الخطاب التحريضي والاستهداف الطائفي في البلاد".