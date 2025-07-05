إردوغان طلب من ترامب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب التدخّل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في قطاع غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص.



وقال إردوغان إنّه التقى ترامب في قمة لحلف شمال الأطلسي في نهاية حزيران، وقال له إنّ "هناك أشخاصا يُقتلون في طوابير انتظار الحصول على الطعام. يجب أن تتدخّل كي لا يتمّ قتل هؤلاء الأشخاص"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.



وأضاف: "طلبت منه التدخل في عملية غزة، قائلا: أنت الشخص الأنسب لإدارة هذه العملية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. هناك أشخاص يُقتلون تحديدا في طوابير انتظار الطعام. يجب عليكم التدخل حتى لا يُقتل هؤلاء الناس"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأناضول السبت.