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"حماس": نناقش مع الفصائل الفلسطينية مقترح وقف إطلاق النار

4
JULY
2025
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قالت حركة "حماس"، مساء الخميس، إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وذكرت "حماس" في بيان مقتضب على حسابها في "تلغرام" أنه "في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان على شعبنا وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء".
 
وأضافت الحركة أنها "ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".
 
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قد ذكر في مقابلة مع عماد الدين أديب على "سكاي نيوز عربية" أن "هناك مقترح مطروح على الطاولة، إنه مقترح مهم وممكن التنفيذ، وهو مقترح جزئي لأنه يتحدث عن جزء من الرهائن. الولايات المتحدة تدفع باتجاه هذا المقترح وإسرائيل وافقت".
 
 
وأضاف لابيد "إنها فرصة لأخبر العالم العربي، وكل من له تأثير، كل دولة عربية، كل دولة في المنطقة يجب أن تبذل قصارى جهدها لدفع حماس لقبول الاتفاق، هذا من أجل مصلحة سكان غزة ومصلحة سكان إسرائيل ومصلحة الرهائن بالطبع ومن أجل مصلحة المنطقة بأكملها".
 
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن "الحرب يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة إذا وضعت حماس سلاحها. حماس باعت المساعدات الإنسانية من أجل شراء أسلحة. نحن نقاتل حماس وليس سكان غزة. الحرب في قطاع غزة لا تفيد أحدا ونحن نشعر بالأسف على سكانه".
 
وشدد لابيد على أنه "لا يمكن لحماس أن تحكم غزة، لذا علينا أن نعمل من أجل تسوية تضمن ألا تسيطر حماس على غزة".
 
وأردف قائلا: "لو كنت أنا رئيسا للوزراء لما حدث شيء مثل 7 أكتوبر، وكنت سأفعل شيئا مختلفا وهو محاولة الدفع قدما بحكومة بديلة في غزة".
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