أبو الغيط يدين تصريحات وزير إسرائيلي تدعو لضم الضفة الغربية

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، تصريحات وزير العدل الاسرائيلي ياريف ليفين، والتي تنادي لضم الضفة الغربية، واصفا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.

وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن الوقت قد حان لإسرائيل كي تضم الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.

وشدد وزير العدل الإسرائيلي على أن قضية الضم يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات بحسب تعبيره.

وردا على تصريح ليفين، قال أبو الغيط في بيان إن "التصريحات الصادرة عن مسؤول في حكومة الاحتلال تعكس توجهات خطيرة".

وأضاف البيان أن "إسرائيل غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف".

وشدد أبو الغيط على أن "ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة".

وأشار أبو الغيط إلى أن الضفة الغربية "هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من البلطجة السياسية".