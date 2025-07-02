"هجمات خارجية".. اضطرابات تطال الإنترنت في إيران!

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أعلن وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي، اليوم الأربعاء، عودة الاضطرابات في شبكة الإنترنت، وعزا السبب إلى هجمات خارجية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن هاشمي قوله إن القيود والاضطرابات في الإنترنت عادت أمس الثلاثاء، موضحا أن "الهجمات التي تم تحديد مصدرها من خارج البلاد، كانت السبب في هذه الاضطرابات، وهي نتيجة للتهديدات الأمنية”.

وذكر أنَّ الجهات الأمنية والاستخباراتية تتابع الأمر في الإنترنت بدقة وحساسية.



وكان الوزير الإيراني أعلن سابقا أن وضع الإنترنت في البلاد قد عاد إلى حالته السابقة، أي ما قبل الحرب.