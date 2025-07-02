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حادث غرق حفار البترول بالسويس.. حصيلة أولية للضحايا والناجين

2
JULY
2025
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أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، اليوم الأربعاء، بانتشال جثث 4 جثامين، في حادث غرق حفار بترول بخليج السويس.
 
وقال مراسلنا إنه تم إنقاذ 22 شخصا، وانتشال 4 جثامين، مضيفا أن البحث لا يزال جاريا عن 4 مفقودين.
 
وكان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، معتز عاطف، قد أفاد في وقت سابق من مساء الثلاثاء بتفعيل خطة الطوارئ في أعقاب انقلاب حفار بترول في خليج السويس.
 
وحسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، فإن عاطف أكد في تصريحات لوسائل إعلام مصرية بأنه "تم تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب بارج بحري بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس".
 
وأكد عاطف على تسخير كافة الإمكانيات للتعامل مع الحادث.
 
وأضاف أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لإصدار بيان بشأن الوفيات والمصابين جرّاء الحادث.
 
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قالت وزارة البترول المصرية، إنها تلقت بلاغا من شركة "أوسوكو" لإنتاج النفط والغاز عن انقلاب حفار بترول في خليج السويس.
 
وفي منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قالت وزارة البترول المصرية: "تلقينا منذ قليل بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري Adam Marine 12 بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس".
 
وأوضح المنشور أنه: "في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه السيد وزير البترول والثروة المعدنية والسيد وزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث".
 
واختتم المنشور بالقول: "تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول".
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