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كركوك.. صاروخان يصيبان قاعدة جوية وثالث يسقط فوق منزل

1
JULY
2025
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سقط صاروخان مساء الإثنين على الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي شمالي العراق، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية (واع).
 
ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر، قوله إن "صاروخين سقطا على قاعدة كركوك الجوية" وثالثا على "منزل مواطن"، من دون "تسجيل خسائر بالأرواح والمعدات".
 
وقال مصدر أمني آخر لوكالة "فرانس برس"، إن الواقعة أدت إلى إصابة فردي أمن بجروح طفيفة.
 
وذكر المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته: "سقط صاروخان من نوع كاتيوشا محليّا الصنع على الجانب العسكري من مطار كركوك، وأدى انفجار أحدهما إلى إصابة عنصري أمن بجروح طفيفة، بينما لم ينفجر الثاني".
 
وأضاف أن "صاروخا ثالثا سقط على منزل في حي العروبة" في مدينة كركوك، من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.
 
ولم تتبن أي جهة إطلاق الصواريخ.
 
ويضم الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي مقرات للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي.
 
ويشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
 
وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بعد حرب استمرت 12 يوما، استهدفت مسيّرات مجهولة أنظمة الرادارات في قاعدتين عسكريتين في بغداد (وسط) والناصرية (جنوب).
 
ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات، بينما أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق لكشف ملابسات هذا القصف.
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