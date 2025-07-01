توتر الأجواء يُجمّد رحلات شركات طيران في الشرق الأوسط

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لا تزال العديد من خدمات الطيران معلقة في الشرق الأوسط نتيجة لحرب جوية دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران وانتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أميركية دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

ويلقي إغلاق المجال الجوي والمخاوف الأمنية بظلاله على حركة الطيران في المنطقة حتى الآن، وفقًا لـ "رويترز".

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من وإلى المنطقة:

- طيران إيجه:

ستستمر الشركة اليونانية في إلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب وبيروت وعمان وأربيل حتى صباح الثامن من سبتمبر/أيلول.

- إير بالتيك:

قالت الشركة اللاتفية إنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر/أيلول.

- إير كندا:

علقت شركة الطيران الكندية رحلاتها من تورونتو إلى دبي حتى الرابع من أغسطس/آب. وأرجأت من قبل استئناف الرحلات بين كندا وإسرائيل حتى الثامن من سبتمبر/أيلول.

- إير يوروبا:

قالت الشركة الإسبانية إنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 يوليو/تموز.

- إير فرانس-كيه.إل.إم:

تعتزم شركة الطيران الفرنسية استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديجول بباريس وتل أبيب بداية من السابع من يوليو/تموز. وتعتزم استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديجول وبيروت بداية من 28 يونيو/حزيران.

وقالت كيه.إل.إم إنها ألغت كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 يوليو/تموز على أقل تقدير.

- دلتا إيرلاينز:

قالت الشركة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن السفر من وإلى تل أبيب أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.

- طيران العال:

في 29 يونيو/حزيران، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية أن الرحلات الجوية المنتظمة تعمل بصورة طبيعية، باستثناء بعض الرحلات الملغاة. وستستأنف شركة سوندور التابعة لها الرحلات في أول يوليو/تموز.

- طيران الإمارات:

قالت الشركة إنها ألغت كل رحلاتها من وإلى طهران حتى الخامس من يوليو/تموز. وستستأنف الشركة الرحلات إلى بغداد في الأول من يوليو/تموز وإلى البصرة اعتبارا من الثاني من يوليو/تموز.

- فين إير:

ألغت شركة الطيران الفنلندية كل رحلاتها من وإلى الدوحة حتى 30 يونيو/حزيران وكذلك رحلة مقررة في الأول من يوليو/تموز. وأضافت أنها لن تمر عبر المجال الجوي للعراق أو إيران أو سوريا أو إسرائيل.

- فلاي دبي:

قالت الشركة إنها تعتزم استئناف كل رحلاتها المنتظمة اعتبارا من الأول من يوليو/تموز.

- مجموعة آي.إيه.جي:

قالت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) المملوكة للمجموعة إن رحلاتها إلى تل أبيب ستظل معلقة حتى 31 يوليو/تموز وإلى عمان والبحرين حتى 30 يونيو/حزيران.

وقالت شركة أيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة والتابعة للمجموعة من قبل إنها ألغت كل رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول.

- إيتا إيروايز:

قررت الشركة الإيطالية تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 31 يوليو/تموز ورحلتين مقررتين في الأول من أغسطس/آب.

- الخطوط الجوية اليابانية:

ألغت الشركة رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من يوليو تموز.

- مجموعة لوفتهانزا:

أعلنت الشركة الألمانية تعليق جميع رحلاتها من وإلى بيروت حتى 30 يونيو/حزيران، ومن وإلى تل أبيب وطهران حتى 31 يوليو/تموز.

وقالت إنها ألغت الرحلات الجوية من وإلى عمان وأربيل حتى 11 يوليو/تموز.

وأضافت أنها ستتجنب أيضا استخدام المجال الجوي للدول المعنية حتى إشعار آخر.

- بيجاسوس:

أعلنت الشركة التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى السابع من يوليو/تموز، ورحلاتها إلى العراق والأردن ولبنان حتى الرابع من يوليو/تموز.

- الخطوط الجوية القطرية:

ستستأنف الشركة رحلاتها إلى بغداد اعتبارا من 30 يونيو/حزيران وإلى أربيل في الأول من يوليو/تموز وإلى السليمانية والنجف من الثاني من يوليو/تموز وإلى البصرة من الثالث من الشهر ذاته وإلى دمشق في السادس من الشهر.

وستستأنف الخطوط الجوية القطرية جدول رحلاتها الكامل إلى بيروت وعمان اعتبارا من الأول من يوليو/تموز. ولا تزال الرحلات إلى إيران معلقة مؤقتا.

- رايان إير:

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب وعمان حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول.

- يونايتد إيرلاينز:

قالت الشركة الأميركية إن السفر من وإلى تل أبيب ربما يتأثر بين 13 يونيو/حزيران والأول من أغسطس/آب. وربما تتأثر أيضا الرحلات إلى دبي في الفترة من 18 يونيو/حزيران إلى الثالث من يوليو/تموز.

- ويز إير:

أعلنت الشركة المجرية تعليق عملياتها من وإلى تل أبيب وعمان حتى 15 سبتمبر/أيلول. وقالت الشركة إنها ستتجنب أيضا التحليق فوق المجال الجوي لكل من إسرائيل والعراق وإيران وسوريا حتى إشعار آخر.