بعد ضربة إيران.. رئيس معهد وايزمان الإسرائيلي يكشف "الخسائر"

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كشف رئيس معهد "وايزمان" للأبحاث في إسرائيل، ألون حاين، حجم الضرر الذي لحق بالمختبرات والمنشآت التابعة للمعهد نتيجة إصابة بصاروخ إيراني.

وقال حاين للقناة 12 الإسرائيلية: "الأضرار التي لحقت بمختبرات ومباني المعهد جراء إصابة الصاروخ الإيراني تقدر بين 1.5 و2 مليار شيكل (مابين 400 و540 مليون دولار أميركي)".

وكانت إيران قد استهدفت فجر الأحد 15 يونيو، معهد "وايزمان" للعلوم في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب. ويعد هذا المعهد أحد أبرز المراكز البحثية والعلمية في إسرائيل.

ومنذ بدأ تبادل القصف بين إسرائيل وإيران والذي استمر 12 يوما، أطلقت طهران ما بين 500 إلى 550 صاروخا باليستيا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقد أسفرت الضربات الإيرانية عن إصابة مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها منشآت بازان في حيفا ومعهد "وايزمان" في رحوفوت.