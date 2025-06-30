"لا نقاش جدياً حول مرتفعات الجولان".. القناة 12 تكشفت تفاصيل "العلاقات بين سوريا وإسرائيل"!

A + A -

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سوري أنّه "من المتوقع أن تبنى العلاقات بين سوريا وإسرائيل تدريجيا حتى الوصول لشكلها الأساسي بنهاية العام."

وقال المصدر السوري إنّ "الضغط الأميركي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة تُتيح فرصة للعلاقات بين سوريا وإسرائيل."

وأضافت القناة 12 عن مصدرين سوريين أنّ "المرحلة الأولى المتوقعة من العلاقات بين سوريا وإسرائيل ستكون توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية."

وأردفت: "المرحلة الأولى المتوقعة من العلاقات بين سوريا وإسرائيل تتضمن التزامًا باحترام اتفاقية فصل القوات"، مضيفة أنّ "دمشق ستطلب من إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد ووقف هجماتها على الأراضي السورية."

وأوضحت القناة أنّ "دمشق ستطلب من إسرائيل الاعتراف بوحدة سوريا وعدم التدخل في شؤون الدروز والعلويين والأكراد"، كاشفة أنّه "لا نقاش جدياً حول مرتفعات الجولان حاليا وستبقى منطقة منزوعة السلاح دون التوصل إلى تفاهم نهائي."

وبدوره كشفت وزير الخارجية الإسرائيلي أنّ "إسرائيل لن تتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام."