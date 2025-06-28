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نتنياهو يعلق على "تقرير هآرتس" بشأن قتل الفلسطينيين

28
JUNE
2025
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رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشكل قاطع تقريرا نشرته صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية ذات التوجه اليساري، الجمعة، والذي زعم أن جنودا إسرائيليين تلقوا أوامر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يقتربون من مواقع الإغاثة داخل غزة.

ووصفا نتائج التقرير بأنها “أكاذيب خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجيش”.

وكان أكثر من 500 فلسطيني قد قتلوا وأصيب مئات آخرون، أثناء بحثهم عن الطعام، منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تم تشكيلها حديثا في توزيع المساعدات في القطاع قبل حوالي شهر، حسب وزارة الصحة في غزة.

ويقول شهود عيان فلسطينيون إن قوات إسرائيلية فتحت النار على حشود على الطرق المؤدية إلى مواقع توزيع المساعدات الغذائية.

وفي رده على مقال صحيفة هآرتس، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحوادث، التي تضرر فيها مدنيون، أثناء اقترابهم من المواقع.

ورفض مزاعم المقال “بإطلاق النار المتعمد على المدنيين”.

يشار إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدعمها شركة مقاولات أميركية خاصة، قامت بتوزع صناديق غذائية في 4 مواقع، معظمها في أقصى جنوب غزة، خلال الشهر الماضي.

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